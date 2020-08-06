Кабмин обсудит создание комиссии по русскому языку

Михаил Мишустин - глава кабмина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России в четверг, 6 августа, на заседании обсудит вопросы по созданию комиссии по русскому языку, а также о выделении средств на быстровозводимый госпиталь МЧС для коронавирусных больных в Ивановской области и президентские доплаты медикам, боящихся с covid-19. Об том сообщила пресс-служба кабмина.

Напомним, проект по созданию правкомиссии по русскому языку был разработан Министерством просвещения РФ во исполнение поручения президента о создании межведомственной структуры. Сообщается, что на нее планируется возложить экспертизу грамматик, словарей и справочников, в которых содержатся нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Согласно плану, членам комиссии по русскому языку также предстоит заниматься выработкой эффективных действий по реализации госполитики в сфере сохранения, защиты и развития русского как государственного языка в РФ. В том числе речь будет идти о возможности его продвижения за рубежом.