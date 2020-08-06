Зеленский назначил нового главу военной разведки Украины Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Кирила Буданова на пост главы военной разведки страны. Ранее эту должность с 2016 года занимал Василий Бурба .

- Смена начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, а также поиска и внедрения современных подходов и взглядов для решения вопросов безопасности страны, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Бурба проявил свою высокую эффективность и показал достаточный профессионализм, благодаря чему ему удалось внести немалый вклад в улучшение ситуации с безопасностью на Украине.