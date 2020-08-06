Мальчик выжил после часа в открытом море. Ребенок рассказал, что следовал советам фильма

Мальчик выжил после часа в открытом море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10-летнему мальчику посчастливилось выжить, проведя в открытом море длительное время. Ребенок из Великобритании признался, что спасти жизнь ему помогли советы из фильма.

Инцидент произошел в английском графстве Норт-Йоркшир. Мальчика по имени Равираджа Саини случайно унесло волнами унесло в море. Пока его родные на берегу вызывали спасателей, ребенка за это время успело отнести к противоположной стороне бухты, сообщает Daily Mail.

После своего благополучного спасения ребенок рассказал: чтобы не утонуть, он следовал инструкциям из документального фильма "Спасая жизни на море". Он вспомнил, что нужно перевернуться на спину, широко раскинуть ноги и руки, и звал на помощь. Спасатели позже выразили восхищение спокойствием ребенка и его грамотным поведением на воде несмотря на стрессовую ситуацию.