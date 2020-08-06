На митинге в Пакистане произошел взрыв гранаты: 39 человек пострадали

На митинге в Пакистане произошел взрыв гранаты. В результате случившегося по меньшей мере 39 человек получили ранения, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Сообщается, что в городе Карачи выступали представители религиозной оппозиционной партии "Джамаат улема-е-Ислами". Об этом стало известно газете Dawn.

По данным издания, большинство пострадавших получили легкие травмы. Все раненые уже доставлены в ближайшие медучреждения, им оказывается помощь.

На данный момент все детали и причины инцидента выясняют специалисты. Отмечается, что взрыв произошел на митинге, приуроченном к первой годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир.