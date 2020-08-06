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Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение ежемесячной выплаты
Юлия КековаЮлияКекова
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Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей

Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Государственную Думу РФ парламентарии от ЛДПР внесли на рассмотрение новый законопроект. В нем предлагается создать возможность предоставить некоторым безработным гражданам право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за людьми-инвалидами. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.