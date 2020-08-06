Газизов раскрыл главную цель «Спартака» в следующем сезоне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов рассказал о главной цели команды, которую предстоит выполнить спортсменам в новом сезоне.

По его мнению, самым важным и необходим является завоевание титула.

- Я ничего не боюсь, и команда "Спартак" ничего не боится! Нужно понимать, что других целей, кроме как взять титул, у нас быть не должно, - заявил Газитов, передает ТАСС.

Также он отметил, что главный тренер и весь его штаб работают правильно.

- Вижу, что нам необходимо добавить немного красок и мы будем готовы брать эту вершину. Если бы я не был уверен, я бы об этом не говорил, - высказался гендиректор клуба.

Напомним, "Спартак" начнет сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге в воскресенье, 9 августа. Команде предстоит выступить против "Сочи".