В России может резко подорожать доставка товаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России может резко подорожать доставка товаров из магазинов.

Произойдет такое в случае, если Роспотребнадзор пример новые санитарные правила. На данный момент специалисты ведомства только рассматривают подготовленные проект, пишут Известия.

Сложность для бизнесменов заключается в том, что документ запрещает перевозить продукты и бытовую химию вместе. То есть один заказ, в котором есть, например, сосиски и моющие средства, придется отправлять покупателям разным транспортом. В этом случае службам доставки также потребуется увеличить и число курьеров.

В таком случае, по словам президента АКИТ Артема Соколова, дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза.

- В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально этой сумме, сейчас она составляет в среднем по России в районе 300 - 350 рублей, - пояснил эксперт изданию