В России может резко подорожать доставка товаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В России может резко подорожать доставка товаров из магазинов.
Произойдет такое в случае, если Роспотребнадзор пример новые санитарные правила. На данный момент специалисты ведомства только рассматривают подготовленные проект, пишут Известия.
Сложность для бизнесменов заключается в том, что документ запрещает перевозить продукты и бытовую химию вместе. То есть один заказ, в котором есть, например, сосиски и моющие средства, придется отправлять покупателям разным транспортом. В этом случае службам доставки также потребуется увеличить и число курьеров.
В таком случае, по словам президента АКИТ Артема Соколова, дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза.
- В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально этой сумме, сейчас она составляет в среднем по России в районе 300 - 350 рублей, - пояснил эксперт изданию