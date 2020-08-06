В США трое подростков с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

В США задержали троих 15-летних подростков, которые незаконно пробрались на территорию поместья Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) американского президента Дональда Трампа.

Сообщается, что при себе у юношей были автомат Калашникова. Об этом газете The Miami Herald официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

Сам инцидент произошел еще в конце июля 2020 года. Заметив сотрудников правоохранительных органов мальчишки с оружием ринулись бежать, но уходя от погони наткнулись на патрульную машину. Чтобы избежать наказания они забрались на территорию чужого поместья.

- Они не пытались проникнуть во внутрь здания, а всего лишь перебрались через стену и надеялись там спрятаться, - уточнил представитель полиции.

Несовершеннолетние уже дали показания и признались, что автомат они нашли случайно, никому из задержанных он не принадлежит.