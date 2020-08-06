На каком масле опасно жарить еду, рассказал диетолог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, почему масло для жарки может быть вредно и чем можно заменить его хозяйкам при приготовлении блюд.

По словам специалиста, использовать сливочное масло для продуктов может быть опасно. Об этом она поделилась в интервью радио Sputnik.

Лучше всего жарить еду на сухой сковороде или использовать для этого гриль. В качестве альтернативы маслу можно использовать сало.

- В свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах, конечно. А вот что касается жареных продуктов, тут его лучше не использовать. При температуре выше 70 градусов в этом продукте выделяются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании способны даже вызывать онкологические заболевания, - предупредила врач.