В Бейрут вылетел четвертый российский самолет МЧС с помощью для пострадавших от взрыва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из России в Ливан вылетел четвертый самолет МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим в результате мощнейшего взрыва.

Вылет в Бейрут состоялся ранним утром 6 августа из Саратова.

- в 04:53 самолет Ил-76 МЧС России вылетел из города Саратова в Ливан. На борту воздушного судна - 15 специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса, - рассказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами, а также имеют средства индивидуальной защиты.

Напомним, до этого Россия направила в столицу Ливана три своих самолета МЧС. Туда спецрейсом будут доставлены мобильный госпиталь и врачи, психологи и специалисты Роспотребнадзора.

В результате ЧП в порту Бейрута 4 августа погибли 135 человек, около пяти тысяч человек пострадали. В городе переполнены больницы, необходима помощь специалистов и некоторые лекарства.