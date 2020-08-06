Последние новости на утро 6 августа 2020: В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС России

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 6 августа 2020 года: В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС России с помощью для пострадавших в результате взрыва в районе порта. На борту воздушного судна - 15 специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса. По последним данным, жертвами случившегося стали 135 человек, около пяти тысяч получили различные ранения. Взрывная волна оказалось такой мощной, что ее даже сравнили с землетрясением 4,5 баллов.

Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей. Такой законопроект от партии ЛДПР уже внесен в Госдуму. В нем речь идет о выплатах для неработающих граждан, осуществляющих уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющихся их родителем, усыновителями или опекунами.

В США трое 15-летних подростков с автоматом проникли на территорию поместья Трампа. по словам мальчишек, они прятались от полиции из-за найденного оружия. В само здание несовершеннолетние не забирались и ничего не трогали. Сейчас их задержали, полиция решает, что с ними делать.

В России может резко подорожать доставка товаров, если Роспотребнадзор пример новые санитарные правила. На данный момент специалисты ведомства только рассматривают подготовленные проект. Сложность для бизнесменов заключается в том, что документ запрещает перевозить продукты и бытовую химию вместе. В этом случае службам доставки также потребуется увеличить число курьеров.