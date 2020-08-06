Twitter и Facebook удалили пост Трампа за фейк о коронавирусе

Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники предвыборного штата президента США Дональда Трампа заявили, что администрация в Twitter и Facebook предвзято относятся к главе государства после того, как в обеих соцсетях удалили видео с его рассуждениями о "неуязвимости" молодых к коронавирусу.

- Новый день и новое проявление вопиющей предвзятости корпораций против президента Кремниевой долины, где все правила направлены односторонние. Социальные сети - не единственный источник правды, - заявила изданию The Hill заместитель пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Парелла.