Посольство России прокомментировало Госдепа о дезинформации

Госдеп США опубликовал доклад об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" стал попыткой заглушить инициативу России к налаживанию взаимного сотрудничества между странами, написано в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

- Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира, - сказано в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

В посольстве также подчеркнули, что доклад Госдепа показывает неприязнь к "существованию альтернативных источников информации".

- Для их дискредитации задействованы серьезные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб, - отметили в российской дипмиссии.

Представители посольства также отметили, что в докладе Госдепа причислили к "официальным правительственным коммуникациям" лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".

Кроме того, российские дипломаты считают, что США в американских соцсетях и на своих ресурсах способны заблокировать без объяснения причин любые иностранные, в том числе российские, СМИ, если те подвергли Штаты критике.