Посольство России прокомментировало Госдепа о дезинформации

Госдеп США опубликовал доклад об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" стал попыткой заглушить инициативу России к налаживанию взаимного сотрудничества между странами, написано в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

- Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира, - сказано в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.