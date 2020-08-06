В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса Фото: Иван МАКЕЕВ

В ОНФ предложили освободить от уплаты НФДЛ с продажи жилья до конца 2020 года. Речь идет только об объектах экономкласса. Продавец может выставить на продажу свою недвижимость и потратить средства на приобретение другой с привлечением государственных ипотечных программ.

Сегодня при продаже жилья дороже 1 миллиона рублей с суммы прибыли (разницы между стоимость жилья и его продажей) взимается 13 процентов. Единственный способ избежать данного налога – продажа объекта после пяти или трех лет собственности. Раньше можно продавать только недвижимость, которая досталась гражданину в наследство.

— Экономжилье равносильно понятию стандартного жилья, которое используется в официальных документах. Имеется в виду стандартная непремиальная недвижимость, норматив ее стоимости определяет Минстрой, — уточнил «Известиям» автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Эксперты рынка уверены, что данный шаг позволит привлечь на рынок новых клиентов. Это люди, которые давно хотят продать свое жилье, но не могут из-за налоговых вычетов, так как потеря будет слишком существенной.

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