Названы регионы, в которых живут самые изобретательные люди
Фото: Евгения ГУСЕВА
Росстат назвал регионы, где живут самые изобретательные люди. Жители данных субъектов чаще других оформляют патенты на свои изобретения. Стоит отметить, что в целом по стране коэффициент изобретательской активности населения снизился. В 2019 году число заявок в пересчете на 10 тысяч человек составило 1,59, а в 2018 этот показатель был равен 1,7.
Регионы, где живут самые изобретательные люди:
Санкт-Петербург - 5,89,
Московская область - 4,3,
Москва - 4,18,
Томская область - 2,67,
Еврейская автономная область - 2,46.
А вот меньше всего заявок подают в Ингушетии (0,02), на Алтае (0,05) и в Карачаево-Черкесии (0,11).
Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что по данному показателю Россия занимает не лучшие места в мире. Её опережают Китай, Япония и США.
- Изобретать — это одно. Но ведь важно, чтобы эти изобретения коммерциализировались. То есть результаты интеллектуальной деятельности были вовлечены в хозяйственный оборот, работали на экономику конкретного субъекта, на экономику страны, — пояснила сенатор NEWS.ru.
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