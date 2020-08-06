По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый затяжной кризис в истории придётся пережить экономике США, которая обычно быстро оправляется от любых трудностей, заявили в публикации датского издания Berlingske.

Самый жестокий удар по американской экономической системе нанесла пандемия коронавируса. Во втором квартале 2020 года экономика США испытала спад ВВП на 32,9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, отмечает автор статьи Ульрик Харальд Би.