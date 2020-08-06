В России выявили 5 267 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявили 5 267 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся в стране достигло 871 894 человек.

По информации оперативного штаба, у 26,2% новых заболевших не было симптомов коронавируса. Новые заражения зафиксированы во всех 85 регионах России.

Выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 7 331 человек за последние стуки, а всего российские врачи смогли вылечить уже 676 357 человек.

Наибольшее число новых заражённых зарегистрированы в Москве (684), Свердловской области (183), Ханты-Мансийском административном округе (160) и Московской области (159).

Число жертв COVID-19 в России достигло 14 606, увеличившись за последние сутки на 116 человек.