В Японии прошли мемориальные мероприятия 75-й годовщины Хиросимы и Нагасаки

Прошло 75 лет со дня взрыва ядерной бомбы в Хиросиме и Нагасаки Фото: скриншот видео «КП»

В Японии почтили память жертв взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Со дня трагедии прошло уже 75 лет. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города 6 и 9 августа в 1945 году. Мемориальная церемония в центре Хиросимы в этом году проходит в упрощенном формате из-за эпидемиологической ситуации.

Минута молчания была объявлена в 8.15 по местному времени (02:15 мск) и сопровождалась ударами набата. Именно в это время первая бомба была сброшена на город с мирными жителями. В Парке мира в Хиросиме выступит мэр города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что в этом году на мероприятиях будут присутствовать и представители других государств. От России их посетит посол Михаил Галузин. Телеграмму по случаю даты в Хиросиму направил и Папа Римский Франциск, а также бывший президент США Барак Обама, который стал первым американским президентом, посетившим эти города.

В своей речи премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что подобные события никогда не должны повторяться в мире, передает ТАСС.

"Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия", - отметил он.

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы самолетами США. Американские бомбардировщики скинули в центры городов атомные бомбы под названием "Малыш" и "Толстяк". Взрывы были такой силы, что практически стерли японские города Хиросиму и Нагасаки с «лица земли».