"Пострадавший был ещё жив": свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова

Свидетель аварии с участием Михаила Ефремова дала показания в суде Фото: Скриншот с видео

На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова выступила второй свидетель - девушка, проезжавшая место аварии сразу после случившегося.

- Я врач, "скорой" ещё не было, поэтому я подошла к человеку в перевёрнутой машине. Он был ещё жив, был в сознании. Очевидцам я запретила его трогать, надо было дождаться медиков. Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль, - передаёт слова свидетеля корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев задал девушке-врачу вопрос, видела ли она актёра за рулём автомобиля или узнала о его участии в ДТП со слов других свидетелей.

- Не видела, со слов, - ответила медик.

- Это хорошо! - заключил адвокат Пашаев.