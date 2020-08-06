В России предлагают разрешить мотоциклистам ездить между рядами

Мотоциклистам хотят разрешить проезд между рядами Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чтобы упорядочить на дорогах движение с участием мотоциклов необходимо изменить правила дорожного движения. В частности, следует разрешить мотоциклистам ездить между рядами. С таким предложением выступил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Эксперт добавил, что повышение штрафа за проезд между рядами не даст должных результатов. Ведь возможность проехать между рядами в объезд пробки и есть одно их основных преимуществ мотоцикла. При этом далеко не все мотоциклисты создают опасные ситуации на дорогах, поэтому важно отделить просто езду между рядами от потенциально опасного поведения на дороге.

«Сначала нужно доработать ПДД. Прямо разрешить езду между рядами автомобилей и описать, как конкретно должен двигаться мотоциклист между рядами», - цитирует эксперта «Российская газета».

А уже для тех, кто будет нарушать новые правила, следует вводить штрафы, считает Шкуматов.

Напомним, с 4 августа в России в силу вступили новые стандарты для номерных знаков на мотоциклы и ряд других транспортных средств. Теперь номера для мотосредств стали более компактные, передает сайт argumenti.ru.