Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины по вопросу задержанных россиян

Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины, чтобы решить вопрос о 33 задержанных под Минском ранее россиянах, сообщает агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко призвал не политизировать инцидент и не пугать власти Беларуси последствиями задержания россиян.

- Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло, - заявил президент Беларуси на совещании.

Россиян задержали в санатории под Минском 29 июля. До этого, с 24 июля по 27 июня, они жили в отеле в столице республики. Белорусские власти заявили, что все задержанные - бойцы частной военной компании "Вагнер". По версии Москвы, бойцы прибыли в Минск, чтобы оттуда вылететь в страну, в которую собирались изначально.

Киев заявил, что хотел бы проверить причастность задержанных к преступлениям в Украине. 5 августа, как сообщал сайт KP.ru, главы Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных граждан России.