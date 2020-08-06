Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Россия ответила Японии на претензии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

В дипмиссии заявили, что суверенитет РФ над островами сомнению не подлежит
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
КомментироватьОставить комментарий
Россия ответила Японии, что на своей территории она вправе проводить любые мероприятия

Россия ответила Японии, что на своей территории она вправе проводить любые мероприятия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России считают неприемлемым заявление МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра ведомства на острове Кунашир.

"5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит", - написано на Facebook посольства.

Дипмиссия подчеркнула, что имеет полное право совершать на своей территории любую деятельность, которая не противоречит российскому законодательству, в том числе и поездки министров.

Напомним, что Япония отказывается признавать Курильские острова частью России. В Токио неоднократно заявляли, что хотят вернуть Курилы и считают, что это исторически их территория.

Курильский вопрос