Россия ответила Японии на претензии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Россия ответила Японии, что на своей территории она вправе проводить любые мероприятия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России считают неприемлемым заявление МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра ведомства на острове Кунашир.

"5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит", - написано на Facebook посольства.

Дипмиссия подчеркнула, что имеет полное право совершать на своей территории любую деятельность, которая не противоречит российскому законодательству, в том числе и поездки министров.

Напомним, что Япония отказывается признавать Курильские острова частью России. В Токио неоднократно заявляли, что хотят вернуть Курилы и считают, что это исторически их территория.