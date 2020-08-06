В Минфине предложили сократить финансирование Крыма

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России предложило правительству сократить финансирование государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на 2021 и 2022 года. Об этом сказано в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Минфин выступил за сокращение финансирования до 76,1 миллиарда рублей в 2021 году, на 8,5 миллиардов рублей. Для 2022 года предлагается снизить расходы на 9,1 миллиарда, до 82,3 миллиарда рублей.

Целевая программа по развитию Крыма и Севастополя была одобрена российским кабмином в августе 2014 года. Общая сумма финансирования полуострова по программе составляет 800 миллиардов рублей.

В 2018 году федерально-целевую программу продлили до 2022 года, а в июле 2020-го - до 2024 года.

Также предлагается сократить на 2021 - 2023 года финансирование Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.