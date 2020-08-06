Василий Орлов: «Необходимо защитить населенные пункты Приамурья от подтопления»

В рамках рабочей поездки Василий Орлов посетил села Октябрьского района, чтобы решить вопрос с ремонтом школ, подачей воды в жилые дома и соцобъекты, где сейчас действует режим ЧС.

Прошедший шквалистый ветер 16 июля оставил без электричества 9 сел Октябрьского района, сорвал крыши с домов. Как рассказал глава района Сергей Дементьев строители оперативно восстанавливают кровли зданий, планируется ремонт нескольких соцобъектов. Плюс, рабочие возводят новые насосные станции взамен пострадавших от стихии водонапорных башен.

Кроме того, 26 июля, на этот раз паводок "прошелся" по селам Смелое и Романовка. Были подтоплены жилые дома и дворы. В зависимости от того, поднялась вода выше уровня пола или нет, гражданам будет выплачена помощь в размере 10 или 30 тыс. руб. на семью. К счастью, все кто были эвакуированы, уже вернулись домой.

Глава региона отметил, что рисков по срыву восстановительных работ нет, строители закончат ремонты крыш и водонапорных башен до начала отопительного сезона.

Акцент в разговоре был сделан и на варианты решения проблемы подтопления сел.

«Необходимо защитить населенные пункты Приамурья от подтопления, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Нам предстоит большая работа, чтобы в будущем отвернуть воду от сел. Будем продумывать варианты. Есть предложение сделать обводной канал в обход населенных пунктов. При очередном резком увеличении объема воды он уведёт ее в сторону от домов. Мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где ее раньше было, там где топило не сильно, мы фиксируем достаточно большие подъемы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, в других районах области. Учитывая это, мы должны планировать нашу дальнейшую работу по профилактике паводков в регионе».