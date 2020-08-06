В России сократилась число заражений инфекционными заболеваниями

На фоне пандемии в России стали реже болеть инфекционными заболеваниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала апреля, когда в стране были введены жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, в России резко снизилось число заболевших кишечными инфекциями - на 65 процентов, ВИЧ - на 32 процента, педикулезом - на 25 процентов.

По данным Росстата, среди острых кишечных инфекций больше всего снизилась заболеваемость дизентерией – на 67%. Также уменьшилось число заболевших гепатитом (на 45%) и сальмонеллезом (на 42%). Случаев туберкулеза стало меньше на 27%.

Кроме того эксперты отметили, что в апреле-мае текущего года резко снизилась заболеваемость недугами, с которыми успешно борются вакцинацией. К примеру, краснухой в этот период не болел вообще никто. Корью заболел на 71% меньше детей, коклюшем - на 56%.

«Заболеваемость инфекционными болезнями напрямую зависит от интенсивности социального взаимодействия. В карантин люди стали меньше общаться лицом к лицу и перестали ходить в заведения общественного питания. […] Таким образом, режим самоизоляции мог способствовать замедлению распространения многих заболеваний», - цитирует президента международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елену Трубникову «Российская газета».

Добавим, что на сегодняшний день в большинстве российских регионов уже сняты почти все ограничительные меры. Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизировалась. За минувшие сутки в стране было выявлено 5,2 тысячи новых случаев заболевания, передает сайт «Свободная пресса».