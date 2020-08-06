С 2001 года доля россиян, у которых есть компьютер, выросла с 8% до 78%

Чаще всего россияне используют компьютер для покупок, соцсетей и поиска информации Фото: Shutterstock

Среди россиян старше 18 лет домашнего компьютера нет только у 22% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. В 2001 году компьютер был только у 8% граждан, в 2010 - у 51%, а к 2020 году доля россиян, у которых есть ноутбук или персональный компьютер, достигла 78%.

Также в результатах опроса ВЦИОМ сказано, что процент россиян, использующих компьютер дома, вырос за 10 лет на 15%, до 36%.

46% не пользуются компьютером. предоставленным на работе, а 73% россиян не посещают знакомых или интернет-кафе, чтобы воспользоваться компьютером.

79% из тех, у кого есть свой ноутбук или персональный компьютер, используют его для пользования социальными сетями, совершения онлайн-покупок и поиска информации.

48-и процентам россиян компьютер нужен для работы. Эта доля не изменилась за 10 лет. 30% пользуются компьютером, чтобы посмотреть фильм и послушать музыку.