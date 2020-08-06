В суде Михаил Ефремов рисовал, прикрывая тетрадь бутылкой с колой

На втором заседании 6 августа в момент выступления свидетелей, Ефремов рисовал рисунки Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пресненском суде Москвы в четверг, 6 августа, началось второе слушание по делу Михаила Ефремова.

Пока свидетели дают показания, Михаил Ефремов что-то рисует на бумаге. Таких листков у артиста скопилось уже несколько, все они сложены стопочкой рядом на столе. Свои шедевры обвиняемый прикрывает кепкой и стоящей перед ним бутылочкой ванильной колы, а потом складывает их вдвое рисунком внутрь, чтобы никто не увидел. По правилам суда, вести съемку категорически запрещено, поэтому сюжеты работ Ефремова, вероятно, останутся секретом для всех.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце в Москве произошло смертельное ДТП. Его виновником стал Михаил Ефремов. Находясь в алкогольном опьянении и превысив скорость, актер вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, которого экстренно отправили в НИИ Склифосовского. От полученных травм мужчина скончался. Теперь его родственники судятся с артистом.

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