Учёные назвали главные признаки рака предстательной железы

Названы шесть признаков рака предстательной железы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онкология предстательной железы часто остаётся незамеченной, пока не начинает давить на уретру и мешать мочеиспусканию, сообщили учёные организации Cancer Research UK.

При этом раковые клетки из опухоли простаты могут начать распространение по телу через кровоток и лимфатические узлы, сообщает Medikforum.

Онкологи назвали шесть главных признаков начавшегося рака предстательной железы:

болезненное мочеиспускание;

снижение силы потока мочи;

следы крови в сперме;

боль в костях;

отёки на ногах;

усталость.

Также признаками онкологии могут оказаться нарушения эрекции, анемия, потеря веса и избыток кальция. На последнее могут указывать запоры и тошнота.

Врачи призывают обратиться к специалисту при появлении любых из перечисленных симптомов. Причиной заболевания может оказаться доброкачественная опухоль - аденома. При этом важно исключить онкологию.