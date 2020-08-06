Учёные назвали главные признаки рака предстательной железы

Названы шесть признаков рака предстательной железы
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Онкология предстательной железы часто остаётся незамеченной, пока не начинает давить на уретру и мешать мочеиспусканию, сообщили учёные организации Cancer Research UK.
При этом раковые клетки из опухоли простаты могут начать распространение по телу через кровоток и лимфатические узлы, сообщает Medikforum.
Онкологи назвали шесть главных признаков начавшегося рака предстательной железы:
болезненное мочеиспускание;
снижение силы потока мочи;
следы крови в сперме;
боль в костях;
отёки на ногах;
усталость.
Также признаками онкологии могут оказаться нарушения эрекции, анемия, потеря веса и избыток кальция. На последнее могут указывать запоры и тошнота.
Врачи призывают обратиться к специалисту при появлении любых из перечисленных симптомов. Причиной заболевания может оказаться доброкачественная опухоль - аденома. При этом важно исключить онкологию.