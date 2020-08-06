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Учёные назвали главные признаки рака предстательной железы

Опухоль на простате обычно не проявляет себя, пока не начинает мешать мочеиспусканию
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Названы шесть признаков рака предстательной железы

Названы шесть признаков рака предстательной железы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онкология предстательной железы часто остаётся незамеченной, пока не начинает давить на уретру и мешать мочеиспусканию, сообщили учёные организации Cancer Research UK.

При этом раковые клетки из опухоли простаты могут начать распространение по телу через кровоток и лимфатические узлы, сообщает Medikforum.

Онкологи назвали шесть главных признаков начавшегося рака предстательной железы:

болезненное мочеиспускание;

снижение силы потока мочи;

следы крови в сперме;

боль в костях;

отёки на ногах;

усталость.

Также признаками онкологии могут оказаться нарушения эрекции, анемия, потеря веса и избыток кальция. На последнее могут указывать запоры и тошнота.

Врачи призывают обратиться к специалисту при появлении любых из перечисленных симптомов. Причиной заболевания может оказаться доброкачественная опухоль - аденома. При этом важно исключить онкологию.

Красота и здоровье