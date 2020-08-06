Останкинская телебашня на час погасит подсветку в знак траура по погибшим в Бейруте

Останкинская телебашня погаснет на один час Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на час выключат подсветку Останкинской башни в знак траура по жертвам взрыва в столице Ливана. Российская телевизионная и радиовещательная сеть вместе с Бейрутом скорбит о погибших от страшного взрыва 4 августа.

"Шестого августа с 23:00 и до 00:00 седьмого августа Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Бейруте", - сказали в пресс-службе Останкинской телебашни, передает ТАСС.

Напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел во вторник вечером. Взорвался склад, где хранилась аммиачная селитра. Жертвами стали более ста человек, около четырех тысяч получили ранения. В порту Бейрута до сих пор ведется разбор завалов, количество пострадавших увеличивается. Без крыши над головой остались более трехсот тысяч человек. Россия направила гуманитарною помощь жертвам трагедии.