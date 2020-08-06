ЦБ предложил упростить валютное законодательство

Банк России предлагает либерализовать валютное законодательство. Фото: Гавриил Григоров /ТАСС

Центральный Банк предлагает разрешить компаниям оставлять валютную выручку за границей. По мнению регулятора, требования тормозят развитие экспорта России. ЦБ также выступил за снятие ограничений на зачисление такой выручки на счета в иностранных банках. Все предложения уже направлены в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора.

- Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса, - поясняется в заявлении Банка России.

Регулятор также предложил правительству сделать проще механизм валютных операций между бизнесом и банками. При этом пока не уточняются детали предложения ЦБ и методы, того, как будут отменять репатриацию валюты.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России скоро появится финансовая онлайн-платформа, где можно будет открывать вклады, брать кредиты и покупать страховки, а также - возвращать деньги из лишенных лицензии банков.