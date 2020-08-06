Human Rights Watch призвала к независимому международному расследованию взрыва в Бейруте

Власти Бейрута должны обеспечить пострадавших продуктами и жильем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ливане международные специалисты проведут независимое расследование взрыва в порту Бейрута. Сообщила в четверг правозащитная организация Human Rights Watch.

"Следствие должно установить причины и лиц, ответственных за произошедшее, а также рекомендовать меры для того, чтобы подобное не повторилось", - сказано в заявлении.

По их мнению, это лучшая и скорейшая гарантия выяснить настоящие причины трагедии.

Также специалисты организация Human Rights Watch дали рекомендации ливанским властям, которые, по их мнению, должны обеспечить пострадавших пищей, водой и жильем. Особое внимание должно быть уделено детям и старикам, сообщает ТАСС.

Напомним, что 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв магнитудой 4,5 балла. Более ста человек погибли, около четырех тысяч пострадали. Многие жители города остались без крова. Причиной страшной трагедии стали, хранившиеся в порту 2700 тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы у иностранных судов в 2014 году.

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