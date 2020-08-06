Захарова предложила Госдепу США представить, если Россия зеркально отправит американцам «письма счастья»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рассылку сообщений россиянам от Госдепартамента США вмешательством в дела иностранного государства. Напомним, американские спецслужбы решили искать информацию о якобы имевшем место быть влиянии на выборы президента США по-новому - через население. Причем, не американское, а российское. Гражданам РФ прислали сообщения с предложением буквально выкупить у них информацию о таковом вмешательстве за 10 миллионов долларов.

- "Руку Кремля" не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашел ее. Теперь будут "искать" у населения, решая сугубо прагматические задачи,- написала Мария Захарова в Facebook.- Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ.

Представитель российского ведомства задает вопрос, какими критериями будут руководствоваться при отборе "сведений" и какую вообще информацию американские власти рассчитывают получить. Она добавила, что эта кампания очень похожа на рекламную акцию, но насколько такие вещи законны и моральны, над этим вопросом Захарова призвала подумать коллег из США, а также попросила представить зеркальную ситуацию:

- МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне,- написала Захарова.