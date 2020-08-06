Минтруд обяжет работодателя поить сотрудников кефиром и компотом в жару

Минтруд составил обяжет работодателя поить сотрудников кефиром и компотом в жару Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минтруда подготовили проект правил охраны труда при работе в особых климатических условиях. Новые правила коснутся условий труда в жаркое и холодное время года.

Свод правил научит работодателя, как следить за сотрудниками, чтобы они не болели, не переохлаждались и не вредили своему здоровью на работе.

В первую очередь начальству нужно следить, чтобы сотрудники не налегали на кофе в жаркую погоду. Кофе и напиткам с кофеином не место в столовых, их нужно заменить полезными напитками. Если уж без кофе никак, то нужно следить, чтобы работники не выпивали больше одного стакана.

Как сообщает сайт mk.ru, вода из холодильника тоже под запретом, в противном случае жди ангину и простуды. Оптимальная температура напитков в летнем офисе – от 12 до 15 градусов.

Разница температур на улице и в офисе должна колебаться в пределах 6-8 градусов, чтобы работники не кашляли и не чихали. Если же сотрудник почувствует похожие на тепловой удар симптомы: головную боль, пульсацию в висках или, того хуже, судороги и одышку, - по правилам охраны труда его надо будет немедленно отправить к врачу.

Вместе с потом из организма выходят запасы меди, йода и цинка. Чтобы не терять полезные микроэлементы, сотруднику разрешено ослабить галстук. А начальство должно позаботиться, чтобы служащие получали правильные напитки, которые помогут вернуть баланс в организм: минеральную воду, чай, клюквенный морс, кефир и компот из сухофруктов.

Что касается обновленных правил работы в холодное время года, то трудиться в перчатках можно до – 17 градусов. Если температура опустилась ниже, то работнику положены рукавицы.

Обед для работников, проводящих день на морозе, должен быть горячим. А возобновлять работу можно спустя десять минут после приема пищи.