МЧС России развернуло госпиталь в Бейруте

МЧС России развернула в Бейруте госпиталь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" МЧС России приступили к работе в Бейруте. Огни окажут медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим страшной трагедии в столице Ливана. Сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 15:00 мск госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России заработал для приема пострадавших. Он будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов", - рассказали в МЧС.

На стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации специалисты МЧС развернули госпиталь менее чем за 12 часов.

Россия направила в Бейрут четыре самолета с гуманитарной помощью. Власти ОАЭ, Израиля и Турции также заявили, что окажут необходимую поддержку пострадавшим.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. Его жертвами стали более ста человек, пострадавших насчитывается более четырех тысяч человек. Множество домов разрушены и не пригодны для жилья. Без крова на данный момент остаются около 300 тысяч горожан.

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