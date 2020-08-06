Пользователи Instagram осудили рэпера 50 Cents за попытку пиара на бейрутской трагедии

Артист попытался разрекламировать спиртные напитки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых популярных американских рэперов 50 Cents опубликовал в своем Instagram кадры взрывов в бейрутском порту. И сопроводил их подписью «Черт побери, какой у них там был Branson и Le Chemin Du Roi?».

Branson и Le Chemin Du Roi – названия двух коньячных брендов. Исполнитель имеет рекламные контракты с этими компаниями.

Неуместная реклама и циничный комментарий к публикации видео вызвали волну негодования среди пользователей сети и поклонников рэпера. Количество осуждающих музыканта откликов перевалило за несколько тысяч.

«Черт, братан, по крайней мере, напиши «покойтесь с миром»!».

«Так много людей погибло, среди них много детей. Проявите хоть немного сострадания».

«Вы должны призывать помочь этим людям, а не спрашивать, что они пили», - пишут 50 Cents люди со всего мира.