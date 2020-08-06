В один из районов Чувашии придет питьевая вода

В рамках рабочей поездки в Шемуршинский район врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил водохранилище на реке Карла. Объектом внимания руководителя региона стала проблема нехватки питьевой воды, которая остро стоит не только в Шемуршинском, но и соседних районах. Ее решение заложено в комплексную программу развития республики.

«Сердце кровью обливается, когда думаю о том, что он (объект. прим. ред) не был достроен полностью и люди столько лет лишены возможности пользоваться водой. А ведь на его создание в 2005-2009 годах были потрачены колоссальные средства как федерального, так и республиканского бюджета – порядка 2 млрд рублей», - отметил Олег Николаев.

Врио главы Чувашии заявил, что завершить комплекс начатых ранее работ - важная задача властей. Чистая вода должна дойти до конечного потребителя. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики уже активно трудится в этом направлении.

Основные работы по строительству водохранилища завершат до конца этого года. Их оценочная стоимость – около 50-60 млн рублей.