Обязательный карантин для российских туристов отменили в Швейцарии

В аэропорту Швейцарии не нужно предъявлять тест на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, жители которых представляют особую опасность в связи с пандемией коронавируса, сообщает АТОР.

Ранее стало известно, что «авиамост» между Россией и Швейцарией будет открыт с 15 августа. А теперь и то, что с 8 августа отменяется обязательный десятидневный карантин. Кроме российских туристов без обязательных карантинных мер в страну могут въехать граждане ОАЭ и Азербайджана.

Проверка на COVID-19 перед поездкой остается на усмотрение туриста. Рейсы из Москвы будут выполняться в Цюрих и Женеву. Цена билетов начинается от 25 тысяч рублей в одну сторону. При этом гарантированный полет можно совершить только в августе, расписаний на следующий месяц пока нет.

Напомним, что авиасообщение было закрыто 27 марта в связи с объявленной ВОЗ мировой пандемией коронавируса.