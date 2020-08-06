Лицо журналиста во время интервью с Трампом назвали символом 2020 года

Журналист известен в США циклом статей о сотрудниках Белого дома Фото: Кадр видео

Президент США дал эксклюзивное интервью журналисту канала Axios Джонатану Свону. Но "королем" беседы стал вовсе не Дональд Трамп. Зрители остались в восторге от интервьюера, точнее, от его выражения лица.

Свон известен в США как автор серии статей об администрации президента, но даже такой профессионал не смог скрыть эмоции от того, что говорил американский лидер. Трампа уже упрекали за ложные утверждения, например, о том, что у детей есть иммунитет от коронавиурса, или о том, что маски можно заменить на шарфы.

В соцсетях говорят, что лицо ведущего - отображает их реакцию на 2020 год Фото: Twitter.com

В Twitter стали делиться кадрами этого интервью, лицо Джонатана Свона назвали символом 2020 года, отображением реакцией людей на то, что уже произошло в мире: пандемия коронавируса, захваты заложников, экономический кризис, взрыв в Бейруте...

Джонатан Свон - это все мы, - писали в Twitter Фото: Twitter.com

- Джонатан Свон - это все мы,- написал пользователь под ником Сантьяго Майер.

- Я действительно именно так себя и чувствую в этом году,- соглашались другие пользователи.

- А у меня каждый раз такое выражение лица, когда говорит Трамп,- отвечали комментаторы.