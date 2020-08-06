Вениамин Кондратьев: «Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы»

Когда шесть лет назад появился запрет на импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции было не ясно, как для нашей страны обернется продовольственное эмбарго. Но оказалось, что Россия только выиграла. Например, в Краснодарском крае появилось больше 300 новых местных брендов - это вина, мясные деликатесы, сыры. Да и в целом производство кубанской сельхозпродукции увеличилось на четверть. Плюс, регион активно нарастил и экспорт сельхозтоваров.

– Прошедшие шесть лет показали, что Краснодарский край от продовольственного эмбарго выиграл, пожалуй, больше, чем другие российские регионы. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом действительно прибыльно, – отметил губернатор.

С 2015 года в АПК региона вложено почти 114 миллиардов рублей инвестиций, реализовано около 200 крупных бизнес-соглашений, 10 тысяч кубанцев получили новые рабочие места.

– Только поставки кондитерских изделий выросли в четыре раза, а мяса птицы – в восемь. Наше мороженое любят в США, в Германии заинтересованы в увеличении поставок кубанского вина, – подытожил глава региона.