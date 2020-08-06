Похлопать и поскрести кожицу: как правильно выбрать дыню, рассказали в Роспотребнадоре

Спелая дыня должна пружинить, как мяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян, как правильно выбрать дыню.

Сезонный продукт очень популярен в России летом. Дыня является источником многих витаминов и минералов: магния, калия, железа, витаминов группы С и Р. Она прекрасно может утолить жажду и легкий голод.

Специалисты советуют покупать дыню на рынке или в супермаркете, где ей обеспечено правильное хранение. На трассе лучше продукт не брать.

Знаком высокого качества считается, если на дыне отсутствуют трещины и вмятины.

Не стоит покупать уже разрезанные дыни, в них могут образоваться бактерии из-за высокого содержания сахара.

Как выбрать дыню.

Спелый плод источает яркий медовый аромат. Специалисты советуют похлопать по дыни, и если звук глухой, то плод является зрелым, а если слишком звонкий, то она еще не дозрела.

Хорошая дыня должна немного «пружинить» от нажатия. Если же плод слишком твердый, как арбуз, то брать его не стоит.

«Если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или слишком долго хранилась. У дыни «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу. У спелого плода это получится сделать без труда, а вот у незрелого шкурка будет немного глянцевая», - советуют специалисты Роспотребнадзора.

Плодоножка дыни должна быть сухой, а вот место крепления цветка напротив плодоножки должно быть мягким.

Как правильно есть дыню.

Купленный продукт нужно хорошо промыть водой, потому что на поверхности могут находиться возбудители кишечных инфекций.

Если за раз не съели всю дыню, то уберите ее в холодильник. Держать в тепле продукт не стоит, потому как он быстро испортится.

Если употреблять дыню вместе с холодной водой, алкоголем и кисломолочными продуктами, то легко можно получить расстройство желудка.

Ее не стоит есть людям с сахарным диабетом.

Роспотребнадзор рекомендует покупать дыню только в сезон – в конце августа или в сентябре. В этот период она содержит наибольшее количество полезных веществ.