Михаил Ефремов признался, что был за рулем, прямо на месте аварии

6 августа - второе заседание по делу о смертельном ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании суда 6 августа по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова показали еще одно видео, снятое сотрудниками ДПС. Они первыми прибыли на место ДТП на Садовом Кольце 8 июня - напомним, внедорожник актера вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном, водитель которого умер на следующий день в больнице от полученных травм.

- Это вы были за рулём? - спрашивает на записи с места ДТП сотрудник полиции.

Ефремов отвечает «да». Корреспондент kp.ru находится в зале суда. Сторона защиты никак видео не прокомментировала, напомним, Михаил Ефремов вину не признает, он утверждает, что не помнит аварию.

Часть свидетелей аварии уже выступила в суде, они подтвердили - за рулем был Ефремов, в салоне внедорожника кроме него никого не было. Озвучены результаты экспертизы - актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.