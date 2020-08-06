"Убитая" мужем женщина вернулась домой через неделю после похорон

Полицейские уже "раскрыли" дело и посадили виновных в гибели женщины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта история началась с трупа в чемодане. Тело обнаружили в Индии местные жители и обратились в полицию, те стали проверять по базам пропавших людей.

В итоге, личность погибшей установили как 22-летнюю Варишу Али. Родители девушки опознали тело и сразу же поделились с полицейскими из Буландшехра и Газиабада своими подозрениями - девушку убил супруг. Муж и его родители плохо относились к их Варише, унижали и желали заполучить ее наследство.

- Все трое, супруг девушки и его мать с отцом, были привлечены к уголовной ответственности и отправлены в тюрьму в Буландшехре. Дело возбудил брат Вариши,- сообщает газета Times of India.

Родители Вариши провели ритуалы и со всеми почестями похоронили дочь, подозрение, что тело не ее, у них даже не возникло. полицейские благополучно "раскрыли" преступление и думать забыли об этой истории, но через шесть дней в город возвратилась сама Вариша. Живая и сильно удивленная тому, что от нее шарахаются знакомые.

- Следствие после неприятного поворота вернулось к первоначальному вопросу - кто была женщина, тело которой было найдено в чемодане,- сообщили полицейские.

В США кот тоже вернулся домой после своих похорон, только здесь весь секрет не в перепутанном теле, а в живучести животного.