Анастасия Ивлеева вылечилась от коронавируса

Ивлеева вылечилась от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала в своем телеграм-канале, что наконец-то излечилась от коронавируса. Звезда получила долгожданный тест с отрицательным результатом.

Она вместе со своим рэпером супругом Элджеем заболела COVD-19 в конце июля. Пара по-началу лечилась от обычной простуды, но после того, как оба потеряли вкус, стало понятно, что в их дом пришел коронавирус. Анализы сдали и родители звезд, тесты которых также показали положительный результат.

В период болезни Настя продолжала активно вести свои социальные сети и рассказывать поклонникам, как протекает болезнь.

В качестве развлечения Ивлеева предложила фанатам интересное пари. Если под ее постом появится полмиллиона комментариев, то она вернется в программу о путешествиях «Орел и решка». Подписчики Насти не заставили себя ждать. Полмиллиона было собрано за один день.

Чуть позже телеканал «Пятница» анонсировал возвращение Ивлеевой в популярную программу. А также и то, что в пару к Насте пока никого не поставили.