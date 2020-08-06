Появилось видео воссоединения потерянных из-за взрыва в Бейруте животных с владельцами

Волонтеры прочесывают районы в поисках потерянных животных Фото: facebook.com

Возможность почувствовать себя вновь счастливым, несмотря на разрушенные дома, потерянное при взрыве в порту селитры имущество, дают жителям Бейрута волонтеры. Они вот уже несколько дней ищут по всему городу животных, которые сбежали, когда все вокруг начало громыхать, а потом не смогли найти дом. Потому что дома уже нет.

Джейсон Майер, исполнительный директор компании Animals Lebanon, сказал Daily Mail, что эта работа "делала людей счастливыми" в тяжелое время. Это главная организация по защите животных в стране. 20 животных уже вернули владельцам, еще больше сотни звонков от жителей Бейрута, нашедших чужих домашних собак и кошек, поступило на телефон сотрудникам организации.

- Цель состоит в том, чтобы продолжать работу, я знаю, что мы делаем хорошие вещи, я знаю, что мы делаем людей счастливыми. Мы просто пытаемся пережить день. Есть много людей, готовых помочь,- сказал Майер.