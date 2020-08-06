Сенаторы США угрожают оператору немецкого порта из-за "Северного потомка-2"

В США планируют расширить санкционный список Фото: REUTERS

Американские сенаторы пообещали "финансовое разрушение" немецкому порту, где хранят трубы для строительства газопровода "Северный поток-2". Оператором порта Мукран является Faehrhafen Sassnitz, руководство компании получило послание, подписанное сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

- Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток - 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия,- цитирует послание газета Handelsblatt.

В порту Мукран пришвартован корабль Академик Черский, который способен достроить подводную часть газовой магистрали.

Американские власти уже вводили санкции против "Северного потока 2", на подходе, уверяют они, новый санкционный пакет. На этот раз хотят ввести экономическую блокаду против всех компаний, которые участвуют, даже не напрямую, в завершении строительства и запуске газопровода.

В Германии просят США не вмешиваться во внутренние дела Европы и даже пригрозили контрсанкциями.