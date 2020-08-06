Врачи Бейрута заявили, что переполненность больниц из-за взрыва приведет к вспышке коронавируса

В Бейруте больницы переполнены после взрыва Фото: REUTERS

Переживший взрыв Бейрут может столкнуться с новой проблемой - вспышка заболевания коронавирусом. Больницы города переполнены ранеными, тестирование на Covid-19 временно прекращено. Речь о том, чтобы зараженных коронавирусом размещать отдельно от других пациентов, не идет - мест не хватает.

- Нет сомнений в том, что коллективный иммунитет в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до взрыва. Это будет иметь средне- и долгосрочные последствия для нашей страны. Госпитали по всему Ливану нуждаются в помощи, - заявил Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, его слова приводит CBS.

Врачи ожидают, что ситуация с коронавирусом изменится в худшую сторону уже через 10-15 дней, в среднем инкубационный период болезни две недели. Из России в Бейрут направили самолеты МЧС с мобильным госпиталем, медиками, психологами, санитарными врачами.