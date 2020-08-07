По решению Вениамина Кондратьева краевой фонд развития промышленности докапитализируют на 500 млн рублей

Власти Краснодарского края в течение трех лет планируют докапитализировать региональный Фонд развития промышленности, предоставляющий льготные займы предприятиям, до 5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2018 году в регионе начал работу Фонд развития промышленности Краснодарского края. Уже через год фонд был докапитализирован с 500 миллионов рублей до 1,5 млрд рублей. За время работы он выдал 878,8 млн рублей займов более чем 40 предприятиям Кубани, за счет этого они привлекли в отрасль промышленности порядка 2 млрд рублей инвестиций.

– В 2016 году заложили первые 14 млн рублей на развитие промышленности. А сегодня уже принимаем решение докапитализировать Фонд развития промышленности до 2 млрд рублей. Был спрос на промпредприятия, была господдержка. В итоге мы имеем хороший результат, которым можно гордиться, – сказал Вениамин Кондратьев.

К слову, с 2016 года объемы отгрузки промпредприятий края увеличены с 248 до 300 млрд рублей. В 1,5 раза выросли налоги в бюджет – с 7,5 до 11,5 млрд рублей. А за счет реализации проектов в крае создано более 8 тысяч рабочих мест.

– Ежегодно растет индекс промпроизводства. В прошлом году он составил 103,4%. В этом году в период пандемии предприятия показали свою состоятельность, гибкость и устойчивость к новым вызовам. Во многом этих результатов удалось добиться благодаря поддержке Министерства промышленности РФ и лично Дениса Валентиновича Мантурова, – подытожил губернатор.